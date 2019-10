La exmodelo y conductora de televisión, Lucecita Ceballos, confesó haber sufrido agresión física por parte de su expareja cuando ella tenía solo 15 años de edad y él era mayor que ella.

La colombiana Lucecita Ceballos tuvo un amor tóxico cuando estaba en el colegio y él le llevaba años, sin embargo supo ponerle fin a dicha relación sentimental.

“Cuando a uno lo empujan y hay un gesto de agresión ya no es saludable permanecer en esa relación. A mí me agredió y tuvo la osadía de meterme unos palmazos, eso no me gustó”, contó Lucecita para una entrevista a El Popular.

Reveló que su padre incluso cuadró al hombre y todo quedó allí. “En ese momento tenía 15 años. La violencia se da en todos los géneros”, indicó.

“Solo fue un momento duro, pero ya está superado. No hay que permitir que nadie te falte el respeto de manera física o psicológica. Nada que sea agresión, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre”, añadió Lucecita Ceballos referente a si esta situación marcó su vida.

En ese sentido, recomendó a las mujeres que pasan por esta situación a ser fuertes y a denunciar a sus agresores. “Esos sujetos deben estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad”, acotó.