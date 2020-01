Rodrigo González publicó una fotografía de Lucero Jara con una piñata de Pedro Gallese, dejando entrever que la jovencita había quemado este muñeco durante la celebración del Año Nuevo.

Sin embargo, en sus historias de Instagram, Lucero Jara comentó que se trató de una broma pesada de parte de una amiga. Según ella, esta broma le “malogró” la fiesta de Año Nuevo.

“¿Cómo pasaste año nuevo?”, le preguntó un seguidor. “La pasé bien, pero una de mis amigas se pasó haciendo una broma pesada, y me malogró la fiesta”, respondió Lucero Jara.

Foto: Instagram Lucero Jara

En otra publicación, un usuario le advirtió que ese tipo de bromas no se le hacían a las amigas: “Esa chica no es tu amiga, una amiga no hace ese tipo de bromas de tan mal gusto”.

No obstante, Lucero Jara aclaró que perdonó a su amiga porque la conoce. “Si no la hubiera conocido bien la hubiera sacado de mi vida así como saqué a varias amistades, pero esa es una chica loca, jodida, le gusta hacer bromas y su comportamiento es así, por eso la perdoné”.