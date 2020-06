El actor Lucho Cáceres arremetió contra Carlos Álvarez, quien criticó al Ministerio de Cultura por el premio que otorgó al documental ‘Hugo Blanco, río profundo’ en el Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometraje 2019.

“Ay, Carlitos, Carlitos...Tu indignación ante ciertas cosas tiene tanto valor como la palabra de aquel al que serviste cual vasallo con kimono. El humor al servicio del dictador”, escribió en su cuenta de Facebook.

En la publicación aparece Carlos Álvarez al lado de Alberto Fujimori. El comediante está riéndose al lado del expresidente mientras lo imita. La imagen data de los años 90 cuando el padre de Keiko Fujimori fue mandatario en dos periodos.

Mediante un video en Facebook, el humorista había criticado al Ministerio de Cultura por premiar con 119 mil soles el documental ‘Hugo Blanco, río profundo’ dirigido por la directora peruana Malena Martínez y producido por la empresa Cerro Azul Films S.A.C.

“Nuestros impuestos no son utilizados para comprar mascarillas o dar víveres o bonos a los más necesitados. (…) Nuestros impuestos se gastan en premiar documentales en homenaje a gente que le hizo daño al Perú. ¿Qué falta ahora? ¿El homenaje a Abimael Guzmán? ¿A Néstor Cerpa Cartolini? ¿A Víctor Polay Campos?”, dijo Carlos Álvarez.

Asimismo, en una entrevista con Radio Capital, el comediante sostuvo que con ese dinero se hubiera podido ayudar a varias familias y pidió que se indemnice a las familiares de fallecidos por el COVID-19.

“Piensen que muchos de ellos han fallecido porque el sistema de salud no estaba preparado. Pero, yo me pregunto, ¿eso es culpa del pueblo? No. Ha habido negligencia también, esas familias deben ser indemnizadas por el Estado y no gastar 175 mil soles en Richard Swing, o haciendo videos ensalzando humo blanco. Por favor, ese dinero es para la gente que necesita, no para este tipo de estupideces”, agregó.

“Esa gente ni siquiera ha visto (a sus seres queridos), no se ha despedido de ellos. Eso es un trauma psicológico en esas familias, no podemos decir que es una cifra más. Tenemos que ser más sensibles”, concluyó Carlos Álvarez, quien desaprobó la gestión del presidente Martín Vizcarra.

MINISTERIO DE CULTURA SE PRONUNCIÓ

El Ministerio de Cultura respondió a los cuestionamientos respecto al documental ‘Hugo Blanco, río profundo’ que la cartera premió con S/119,322 para su distribución. A través de un comunicado en sus distintas plataformas, el ministerio aclaró que la cinta fue financiada “con fondos extranjeros”.

“El Ministerio de Cultura no interviene en el desarrollo ni los contenidos de los proyectos postulados por la ciudadanía, manteniendo así su neutralidad y delegando la responsabilidad de la elección de los proyectos a jurados autónomos y especializados”, indica el pronunciamiento.

El documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Distribución de Largometraje 2019, convocado por el Ministerio de Cultura. El jurado que lo declaró ganador estuvo conformado por Enid Campos, Luis Ramos y Carla Levi.

Tras ese concurso, recibió un estímulo económico para la circulación de la obra en cineclubes, microcines, teatros municipales o universitarios, colegios, centros culturales, y otros espacios, conforme lo indica su plan de distribución.

“El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de impulsar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, preservando nuestra memoria y promoviendo el diálogo y la tolerancia”, concluye el comunicado.