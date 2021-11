Lucho Cáceres, se mostró muy emocionado en las redes sociales con la noticia de que “El día de mi suerte”, serie que protagonizó, pertenezca a la cartelera de la plataforma internacional Amazon Prime Video. El actor peruano detalló que se encuentra orgulloso de la producción y calificó el trabajo que realizó como “extenuante y satisfactorio” y

“Uno los trabajos más extenuantes y satisfactorios que me ha tocado realizar. Ojalá llegasen historias así con más frecuencia, guiones a los que no provoca cambiarle una sola palabra, coherentes y que no busquen ser complacientes sino simplemente contar bien la historia. Orgulloso de haber sido parte de esta travesía y de toda la tripulación con que me tocó navegar. “El día de mi suerte” llegó a Amazon Prime”, acotó.

Ante esta publicación, muchos seguidores y compañeros artistas como Nicolás Galindo, Ivonne Frayssinet y Javier Delgiudice felicitaron este logro en la carrera de Cáceres.

Como se recuerda, la producción peruana, que se estrenó en el 2019 en Movistar Play, cuenta la historia de Toño, un imitador de Héctor Lavoe que vive buscando señales que lo lleven a encontrar el día de su suerte, y su última señal que recibe es la llegada de “El rey de la salsa” a Lima.

