El actor Lucho Cáceres publicó un polémico mensaje sobre la infidelidad luego que Magaly Medina ampayó a Pedro Gallese saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa.

A través de su cuenta de Facebook, Lucho Cáceres aseguró que ser infiel no era un delito, por lo tanto no debería ser noticia. Asimismo, según el actor, el delito es “exponer” la infidelidad del personaje público y que es “morboso” consumirla.

“El día que la infidelidad esté tipificada como delito, será de interés público. Mientras tanto, delito será exponerla y morbo el consumirla”, escribió Lucho Cáceres en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram Lucho Cáceres

De inmediato, un usuario señaló que no había elementos suficientes para probar que Magaly Medina había cometido un delito: “Lastimosamente Magaly ganará el proceso si me pides una opinión legal, hay muchos argumentos a su favor como fue en un lugar público , lo íntimo no está en plena vía Pública, etc. Si más no recuerdo iniciaste una querella en contra de Magaly cuando saco tus imágenes y me pregunta es: ¿Cómo te fue?".

Lucho Cáceres insistió que las personas deben denunciar para proteger su “intimidad": ”Como me fue es solo de mi incumbencia, pero te voy a decir que no fue mal. La vía legal sigue siendo la única para proteger la intimidad y privacidad de la persona".