La cantante criolla Lucía de la Cruz mostró su indignación por el caso Richard Swing, artista que fue contratado en el Ministerio por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno a raíz del coronavirus (COVID-19).

En el programa “Tengo Algo que Decirte", la cantante señaló sentirse “mortificada como artista”.

“Richard siempre ha sido un artista frustrado (...) me he quedado sorprendida de todas las estupideces que habla. Una persona que nadie la conoce ... yo no entiendo cómo llego al ministerio de Cultura”, señaló en entrevista con Lady Guillén.

Como se sabe, Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, fue contratado con una orden de servicio por S/30.000, aunque entre el 2018 y 2020 tuvo contratos por más de S/175.000.

Ante el escándalo por la gran cantidad de dinero cobrado, Lucía de la Cruz dijo furiosa:

“Yo le pido públicamente al Presidente Martín Vizcarra que se preocupe de nosotros, los artistas, porque nadie sabe lo que estamos pasando. Este ‘don nadie’ ganando ese dinero y yo cobrando 200 soles por un saludo y una canción por el día del Padre para poder vivir”.

“Hasta su mamá debe sentir vergüenza de él (...) se le nota la clase y calaña que es (...) Como mujer me siento avergonzada por este tipejo que diga... ‘yo la saque a la Ministra’ (...) ¡Qué mierda tiene en el cerebro este tipo que se burla de todos los artistas y de la ministra".

Esta semana un equipo de la Primera Fiscalía Anticorrupción intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno, a fin de recabar información sobre las reuniones que sostuvo el cantante ‘Richard Swing’, con personas vinculadas al presidente Martín Vizcarra.

Lucia de la Cruz - OJO

