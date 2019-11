La cantante criolla, Lucía de la Cruz, ha sido blanco de críticas tras anunciar junto a la exmandataria, Yeni Vilcatoma, su postulación al Congreso con el partido político Solidaridad Nacional.

En una entrevista con un diario, la artista decidió hablar sobre lo ocurrido.

“Gracias a Dios me retiré a tiempo. Vi cosas extrañas que en realidad no quisiera comentar, porque ya para qué. Igual, claro que me dejó un sin sabor”, expresó fastidiada la cantante.

“En verdad no quiero opinar sobre lo que pasó. Yo fui invitada por ese partido porque soy apolítica y creí que a través de todo este mundo podría seguir ayudando, pero bueno, no fue así. Me dijeron para firmar unos papeles que iban a ir al Jurado Nacional de Elecciones, pero vi algo que no me gustó, escuché cosas, entonces me paré, agradecí a todos y me fui. Luego envié mi carta de que no iba a ser candidata”, señaló la intérprete criolla.

Asimismo, no dudó en expresar sus sentimientos frente a este inesperado hecho.

“Me sentí utilizada. Es un tema que realmente me da tristeza porque yo amo al Perú, amo a las mujeres, a los niños, pero continuaré con mi labor social”, dijo decidida.