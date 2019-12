Lucía de la Cruz fue la invitada de “El valor de la verdad” y reveló algunos detalles de su vida privada, comos sus polémicos amores y su niñez.

“¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Miguel Barraza?”, fue una de las pregunta que le hizo Beto Ortiz. La cantante criolla de 66 años contestó de manera afirmativa y contó cómo conoció al humorista.

“A Miguel lo conocí desde que entré a la ‘Peña Ferrando’. Mi mamá le tenía una bronca”, contó Lucía de la Cruz sobre el cómico Miguel Barraza. “Para mí es un gran humorista… Sí, hicimos el amor en Huarmey”, agregó repentinamente Lucía de la Cruz.

“Solo hicimos el amor una vez porque yo lo veía y me reía, no podía hacer el amor. Me reía con su cara”, dijo entre risas.

La intérprete de “Yo perdí el corazón" contó que ahora tiene un gran aprecio por Barraza y que es un buen amigo. “Ahora somos grandes amigos y me siento muy orgullosa de saber que Miguel es uno de los grandes humoristas del país”, sostuvo.

Lucía de la Cruz en "El valor de la verdad" con Beto Ortiz. (Captura de pantalla)

Al inicio del programa, Lucía de la Cruz contó duros pasajes de su vida que le tocaron vivir con su padre por culpa del alcohol. “Mi padre decía: ‘ya vengo, Maruja’ y no sabíamos cuándo regresaría. Salía temprano y no regresaba”, contó la cantante criolla.

Esta es la segunda vez que Lucía de la Cruz se presenta en “El valor de la verdad”. La primera vez fue en el 2012, cuando contestó 20 preguntas y se llevó 25 mil soles.

En aquella oportunidad reveló que le pagaron para llevar personas a Estados Unidos y reveló que otras cantantes, entre ellas Bartola, también recibieron dinero por hacer lo mismo pretendiendo que eran músicos.