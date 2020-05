Lucía Oxenford volvió a referirse a la nula relación que tiene con su medio hermana, la periodista Juliana Oxenford. En twitter, la modelo y actriz respondió a un usuario quien le pidió “aclarar la situación y no solo decir ’pregúntenle a ella'”, esto en referencias a sus polémicas declaraciones sobre la presentadora de ATV.

Lucía Oxenford intentó defenderse diciendo que ella no tiene una ventana abierta para explayarme a diario, a diferencia de Juliana, quien presenta un noticiero nocturno.

“Yo la aclaré en su momento y PARA VARIAR nadie me creyó, porque claramente para todos ustedes yo carezco de muchas cosas, entre insultos y ninguneadas, al ser quien soy y no tener una ventana abierta para explayarme a diario. Ni siquiera me conocen para hablarme como si lo hicieran”.

Luego, enfureció ante las críticas:

“Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida”.

“Es más, si vieran mis historias de Instagram se darían cuenta a qué y a quiénes gira entorno mi vida y que yo si soy bastante transparente con mi vida, con lo que hice y con lo que hago”.

Ayer Juliana Oxenford estuvo en una entrevista con Magaly Medina y explicó que no habla con su medio hermana.

“Sé que algo dijo, no lo he leído, no tengo nada que decir. A mí el exceso de honestidad muchas veces ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas. Nunca he salido a hablar de terceras personas para lograr algo en la vida”, señaló.

