La actriz Lucía Oxenford, quien ha estado en el ojo de la tormenta pública tras mencionar que no tiene relación familiar alguna con la periodista Juliana Oxenford y que asegurando que ella no es “para nada hipócrita”; nuevamente usó sus redes sociales para aclarar puntos sobre su trayectoria y su familia.

“'Solo te conocemos por hija de tus papas', en teoría sí, ellos me criaron frente a las cámaras, por lo que es algo OBVIO. Pero si usaran sus cabezas se darían cuenta que hace más de 5 años me alejé de eso y me fui a hacer mi vida a otro país, a estudiar y formarme sola”, comenzó escribiendo.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, la hija del actor Marcelo Oxenford aprovechó en arremeter contra sus detractores.

“Que existan rebotes de lo que hice o dije hace más de 8 años o algún comentario de mi vida en el presente, es normal que salga porque mi familia es conocida. Pero ustedes, “héroes del teclado” creen que tienen el derecho a menospreciar a una persona por eso”, expresó.

“Y la verdad que me causa gracia porque cuando les respondo al toque borran el mensaje y cuando he tenido suerte de escuchar comentarios en mi presencia (y no soy de las que no responde) se vuelven cucarachas y se largan a esconderse”

“Ya SUPEREN que la gente hace su vida, sigue con sus cosas, cambia de estilo, NO SIGAS LOS PASOS DE SUS FAMILIARES, y no por eso son una desgracia para ellos, cada uno es libre de decidir qué hacer y dejen de JODER, o ¿tan infelices son que necesitan seguir jodiendo?”, finalizó.