​Lucía Oxenford se defiende de quienes la tildan de "drogadicta" por este video

Explotó. La actriz y modelo Lucía Oxenford está indignada por los insultos que viene recibiendo de diversos cibernautas que la tildan de "drogadicta" por grabar videos mediante la aplicación Dubsmah, donde protagoniza divertidas escenas.

A través de su Facebook, Lucía Oxenford, escribió duras palabras contra estos cibernautas: "No me jode, después de todo lo que me han dicho en televisión nacional ¿creen que un par de idiotas me van a hacer sentir mal? pero ese "chiste" es estupido y viejo", se lee en la publicación de la hija de los actores Marcelo Oxenford e Ivonne Frayssinet.

"Al igual que las personas que sufren de una adicción, no le veo la gracias a usar ese tipo de cosas para hacerse el gracioso, aprendan chistes, en internet hay mil. Piensen un poquito antes de escribir, ustedes no saben quienes leen sus comentarios", continúa Lucía Oxenford.

Dubsmash es una aplicación que permite realizar a sus usuarios playback de una cita popular, musical o de humor de forma que puede ser escogida y después realizada o parodiada en la grabación de video. En el Instagram de Lucia Oxenford se observa su afición por realizar este tipo de videos.