A pocos días de la final de “Divas”, reality de baile de “Esto es Guerra” en el que participa y en el que actualmente se encuentra en sentencia junto a Rosángela Espinoza, con quien definirá su pase a la gran final de esta competencia, Luciana Fuster participó de una conferencia de prensa virtual para dar detalles sobre este concurso y hablar sobre su sueño de convertirse en conductora de televisión, su cercanía con Sebastián Yatra y mucho más.

Con apenas 21 años, Luciana Fuster en la participante más de joven de “Divas” y no se amilana por tener que enfrentarse a sus compañeras Isabel ‘Chabelita’ Acevedo y Paloma Fuiza, quienes ya están clasificadas a la etapa final del reality que se realizará este jueves 8 de octubre; aunque antes deberá medir fuerzas frente a la popular ‘Chica Selfie’ para sacar su boleto y quedar entre las tres mejores.

“Yo no me siento más chiquita que nadie, no tengo los años que tienen ellas, tampoco la técnica, pero tengo todas las ganas, siento que tengo las condiciones para hacer un buen show y tomando las críticas de las galas o corrigiendo errores, siento que puedo hacer un buen papel”, expresó Luciana, quien además agradeció al jurado de Divas porque le auguran un futuro prometedor en el baile.

“La verdad que lo rescato bastante (los comentarios positivos), porque son personas que tiene muchos años que yo. Por ejemplo, una Belén Estévez que ha ganado muchas competencia, es bailarina profesional; una Tula Rodríguez; una Daniela Darcourt que es cantante y bailarina profesional. Siempre he estado atenta a los comentarios y a mí me encanta cuando me dan aliento, no me achico, siento que si puedo”, agregó.

Se “siente preparada” para ser conductora de TV

Sin pelos en la lengua, Luciana Fuster le respondió a todos aquellos que critican lo que hacen los 'chicos reality’ y aseguró que no solo se dedican a “armar vasitos”. “A mí me molesta mucho cómo usan esa etiqueta chico reality. Nosotros (ella y sus compañeros de “Esto es Guerra”) entramos a la TV porque es algo que nos gusta. Cada trabajo se debe respetar”, manifestó tajante.

“La gente piensa que nosotros solo trabajamos dos horas al día, pero no saben si las otras 22 horas estamos estudiando o qué más hacemos. Yo tengo media carrera universitaria que por temas personales tuve que dejar. Ahora tengo otras prioridades y lamentablemente no terminé de cubrir algunas metas. Tengo todo el resto del día haciendo más cosas (...) Cada persona es un mundo”, añadió la modelo.

Asimismo habló de sus metas personales y reveló que está decidida a ir más allá. Es así que Luciana Fuster, quien ahora conduce un programa de radio junto a Mario Irivarren, sueña con convertirse en conductora de televisión y aseguró que confía plenamente en sus habilidades para poder estar al frente de un programa.

“Yo me siento totalmente preparada”, afirmó. “Una persona para mantenerse en la TV, en la radio, en el medio en general tiene que tener talento, la facilidad de hacerlo”, agregó. En ese sentido, comentó que tanto ella como sus compañeros se esmeran por salir adelante y que trabajar en “Esto es Guerra” es solo una parte de sus vidas, por lo que lamentó los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

Sebastián Yatra le “parece churro”

Luego que el cantante colombiano compartiera un video de Luciana Fuster bailando su canción “A dónde van”, se especuló sobre un posible acercamiento entre ellos; sin embargo, la joven influencer desmintió estos rumores y aseguró que no lo conoce, pero sí le parece un chico guapo y no dejaría pasar la oportunidad de trabajar con él, si se lo propusiera.

“En las redes sociales soy muy activa, me encanta hacer todas las canciones que están en tendencia, y están de moda. Tuve la oportunidad que Sebastián Yatra comparta un video que hice con una de sus canciones. Por ese mismo tema del video, nos hemos saludado por redes. No lo conozco, nunca lo he visto, porque dijeron que lo conocí, pero eso es mentira”, contó.

“Me parece churro, no tengo un tipo de chico definido dentro de mis gustos, pero me parece que tiene porte”, agregó para luego manifestar que “las oportunidades nunca se desperdiciaban siempre y cuando vayan con las convicciones de cada persona”, ante la posibilidad de que la convoque para grabar algún videoclip de uno de sus temas o algún proyecto juntos.

