La integrante de “Esto es Guerra”, Luciana Fuster, confirmó nuevamente el acercamiento con Ignacio Baladán y contó un poco lo que fue su encuentro el fin de semana.

Y es que recordemos que la chica reality fue puesta en evidencia por el exconductor de Latina, Rodrigo González, quien publicó en sus redes sociales unas imágenes donde se les ve a la parejita disfrutando del verano en un conocido club.

“Fui a un club junto a mi hermana, sus amigos y lo invité a Ignacio. Yo sabía que era un lugar público y que nos pueden tomar fotos. Yo normal, porque no escondo nada, como algunas personas creen”, expresó a las cámaras de América Televisión.

Asimismo, Luciana contó el motivo por el cual no sube mucho contenido en sus redes sociales.

“Lamentablemente la gente piensa que como no subo nada a las redes, ni él tampoco, estamos escondiendo algo, pero no es así. Yo en mis redes publico mis cosas de trabajo y cosas mías. Él también está en su pastelería y sus cosas. Yo no entiendo por qué tendría que estar subiendo cosas con gente”, confirmó.

La modelo también se animó a contar cuál es su actual relación con el exchico reality, Ignacio Baladán.

“Ahorita estamos como amigos, viendo qué puede pasar, pero como digo, ni él ni yo nos vamos morir si es que no se da. Si es que llega, llegará. No estamos buscando una relación, pero sí estamos más cercanos”, manifestó.

La expareja de Austin Palao, cuenta que se encuentra feliz por los nuevos proyectos que enfrenta en este 2020, como la conducción de un programa radial, una secuencia en el programa “En boca de todos” y su reciente ingreso al reality de competencia “Esto es Guerra”.

Luciana Fuster sobre Ignacio Baladán (Video: América TV)

