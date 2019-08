Luciana Fuster: ¿Con quién le gustaría retomar su relación, Austin Palao o Emilio Jaime?

Hace algunas semanas atrás, Emilio Jaime y Luciana Fuster terminaron su relación de apenas 8 meses. Esto, después de la polémica que se armó luego que la modelo terminara su amorío con el exmejor amigo, Austin Palao.

Ya estando soltera, el 'profeta' Reinaldo Dos Santos sostuvo que la modelo regresará con Austin Palao, inclusive ella seguiría enamorada del 'guerrero'. Pero, ¿a quién prefiere Luciana? La modelo rompió su silencio.

"Ni uno ni otro. Quiero estar sola, tranquila así, saliendo con mis amigos de toda la vida y enfocada en mí”, aseguró la integrante de ‘Esto es Guerra’.

Sobre un acercamiento con Austin Palao, la chica reality aseguró que solo se saludan:"Son cosas que no han pasado. Si no Austin ni yo, no decimos nada es porque no ha pasado nada. Hay un respeto de por medio, trabajamos en el mismo lugar", comentó para 'América Espectáculos'.

Por último, Luciana Fuster no quiso pronunciarse sobre el llanto de Emilio Jaime en 'Magaly tv, la firme'. "De ese tema no quiero hablar, no me gusta tocar ese tema", indicó.