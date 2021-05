Luciana Fuster hizo una fuerte denuncia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La integrante de ‘Esto Es Guerra’ reveló que una persona inescrupulosa intentó registrar su número de WhatsApp en otro teléfono móvil a fin de suplantar su identidad, probablemente.

“No puedo creer a lo que ha llegado la gente. Me llegó una notificación de WhatsApp que decía ‘se solicitó código para iniciar (sesión). O sea, un infeliz está tratando de registrar mi número en su teléfono”, comentó.

La ‘combatiente’ tildó de “gente enferma” a los que pretendieron robar su información personal.

“Un número de teléfono es algo privado, yo no se lo doy a gente que no conozco, no tengo idea de cómo esa persona enferma se ha conseguido mi número, no sé si quiera hackearme (...) Yo no tengo que tener cuidado, la gente tiene que dejar de ser estúpida”, agregó.

Finalmente, encontró como solución cambiar de número de celular.

