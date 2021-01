La modelo e influencer, Luciana Fuster aseguró que dejó en el pasado la relación que alguna vez mantuvo con el integrante de ‘Esto es guerra’, Austin Palao, en una entrevistara para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Luciana participó en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’ y el primer tema del que tuvo que hablar fue de Austín Palao, con quien en la actualidad se llevan muy bien.

“Este año logramos limar asperezas por completo y realmente empezamos a limar asperezas el año pasado… Creo que de un tiempo a esta parte, todo quedó en el olvido, en el pasado y creo que es lo más bonito… Se puede ser amigo del ex, yo pensaba que no, pero yo me llevo bien con mis dos ex”, señaló tranquila Luciana Fuster.

Además, aprovechó para decirle a los fans, que aún quieren verlos juntos, que superen esa etapa porque ella ya cerró el libro de Austín Palao.

“Yo agradezco todo el cariño (a los fans). Yo entiendo que les haya encantado la relación. Obviamente fue una etapa muy bonita, pero si nosotros ya cerramos el libro en esa historia, por favor que lo cierren ellos también. Yo estoy agradecida con el cariño que me tienen como Luciana Fuster”, añadió muy segura la influencer.

Luciana Fuster tuvo un buen 2020, logró viajar a México donde fue entrevistada por diversos programas de TV Azteca y Televisa. Incluso conoció a su artista favorito, Sebastián Yatra con quien grabó un Tik Tok.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina y su notario celebran 10 años de relación: “No somos perfectos, ni pretendemos serlo” | Diario OJO

Magaly Medina y su notario celebran 10 años de relación: “No somos perfectos, ni pretendemos serlo” | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR