Tras enterarse que Ignacio Baladán dijo que vio un par de cosas que no le gustaron de Luciana Fuster y por eso todo se terminó. Ahora, la exchica realitie le dijo sus verdades al uruguayo. “Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más...que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para no quedar mal y no se le dañe el ego”, dijo en alusión al guerrero.

Asimismo, Fuster indicó que había tomado esta decisión de no seguir coqueteando con Baladán gracias a su madre que, al parecer, no le pareció que estuviera con el cocinero. “Voy a ser bien sincera. No les voy a decir: ‘ay, sí, que sea lindo’. La aprobación de mi mamá, apunten, si tu mamá te dice no es no. Gracias a ella estoy feliz y tranquilísima”, sostuvo en los videos de su historia de Instagram.

Como se recuerda Luciana había sido entrevistada por ‘Choca’, en el programa ‘En boca de todos’. Durante este segmento, la modelo fue consultada sobre su relación con Ignacio Baladán de quien dijo que aun “le tira los perros”. “Qué te puedo decir de Ignacio, como yo siempre te dije, siempre fuimos amigos y hasta el día de hoy somos muy buenos amigos, nos vacilamos en el equipo, estamos aquí y allá hablando en grupo”, sostuvo Luciana sobre el chico realitie.

Asimismo, la modelo destacó las cualidades del ‘chico realitie’. “Es que es recontra amigo, pasó a la ‘friendzone’”, dijo la influencer acerca de su relación con el pastelero. La respuesta no se hizo esperar. En una entrevista hecha por su colega Hugo García, Ignacio Baladán respondió bastante malhumorado sobre las declaraciones que hizo Luciana Fuster. “El que la mandó a la ‘friendzone’ fui yo a principios de año, el orgullo mata. Vi un par de cosas ahí que no, pa’ fuera nomás”, finalizó.