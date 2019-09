Confirmado. Luciana Fuster e Ignacio Baladán mantienen una relación amorosa, pero lo están manejando en el término privado, pues luego que la modelo estuviera en el ojo público por el tema de su rompimiento con Austin Palao ha estado en boca de todos.

Esta vez Fuster no desea escándalos de por medio que la puedan perjudicar, ya que todos los integrantes del reality están advertidos por parte de la producción de “Esto es Guerra”, de no dar una mala imagen a los televidentes, sobre todo a los niños y jóvenes que los tiene como ídolos.

Asimismo, no deben están involucrados en temas como lo sucedido con Nicola Porcella y Macarena Vélez que fueron expectorados del programa. "Luciana ni bien terminó con Emilio, al día siguiente empezó a estar con Ignacio. Ellos ya han salido a discoteca juntos, pero se han cuidado de las cámaras para no ser ampayados en algún lugar. Sin embargo, ya varios de EEG saben de esa relación, ex vox populí”, dijo una fuente al diario Ojo.

Cabe indicar que Ignacio Baladán tenía hasta hace poco una relación con Angelle Alise Folse, quien aún tiene varias fotografía con él en sus redes sociales.

Instagram: Angelle Alise Folse Joel Alonzo | Joel Alonzo

Instagram: Angelle Alise Folse Joel Alonzo | Joel Alonzo

MOLESTO

Vale indicar, que la razón por la cual Emilio Jaime no desea hablar de Luciana Fuster es precisamente porque sabe de su nueva relación con Ignacio Baladán. Como se recuerda en entrevista con América Espectáculos dijo que “de Luciana no pienso hablar más porque ella no quiere que la mencione y no la pienso mencionar más. No quiero que ni me hablen de Luciana. No quiero dirigir ni una palabra más a Luciana” sostuvo.