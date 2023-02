Luciana Fuster, indignada, respondió a todos cientos de usuarios que la criticaron por lucir sus abdominales ‘bamba’, en una reciente fotografía publicada en Instagram. Para muchos ‘haters’, la modelo se hizo el tratamiento llamado ‘lipomarcación’ en el cuerpo.

La novia de Patricio Parodi causó furor hace unos días al lucir su trabajado cuerpo, pero un detalle llamó la atención de los fans. “Muy lindas fotos pero los abs están muy fake”, “Como cuando tienes abdominales y no haces nada de ejercicio jajaja” ; fueron algunos de los comentarios.

Ante la avalancha de críticas, la integrante de ‘Esto Es Guerra’ compartió su secreto y mostró cómo sacar abdominales en menos de 5 segundos. Luciana comprobó que ‘sumiendo la panza’ (metiendo el estómago) se puede conseguir unos buenos abs.

“Como todos los días me molestan por algo nuevo. Y ahora dicen que me hice lipomarcación. Si fuera lipomarcación estaría todo el día marcado y pues no, allí estoy sacando la panza. Pero si hago así, ¡miren! ¡y listo! se marcan hasta las costillas, sequita” , dijo Fuster.

