La modelo Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al revelar que pasó el susto de su vida tras sufrir un accidente casero junto a su mascota.

A través de Instagram, Luciana Fuster contó que se encontraba en su habitación con una tazo de té hirviendo, cuando su mascota la irrumpió.

“El otro día yo estaba aquí medio echada, con el vaso justo acá y con mi laptop encima, y la señorita Savanna (...) quería treparse como sea y no había espacio entre la laptop, el vaso y todo”, explicó.

Según Luciana Fuster, su can quería acurrucarse y terminó echándole el té en la zona del pecho: “Quería treparse como sea y no había espacio entre la laptop, el vaso y todo, entonces se trepó por el brazo donde yo tenía agarrado el vaso y me tiró encima en té hirviendo aquí”.

Inmediatamente Luciana pensó lo peor, por lo que decidió echarse agua fría. Afortunadamente todo salió bien y no le quedó ninguna marca por la quemadura.

“Yo pensé que me iba a quemar y que me iba a quedar una marca fea, pero gracias a Dios no. Me fui corriendo al baño, me metí a la ducha con agua fría y todo bien”, dijo Luciana Fuster.

Fotos y video: Instagram Luciana Fuster

VIDEO RECOMENDADO

Antonio Pavón festeja cumpleaños de su madre en familia

Antonio Pavón festeja cumpleaños de su madre en familia

TE PUEDE INTERESAR