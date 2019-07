Luciana Fuster revela los motivos del fin de su relación con Emilio Jaime │VÍDEO

Luego de varios días de especulación, Luciana Fuster y Emilio Jaime confirmaron su ruptura amorosa. La chica reality no solo dijo que su relación había llegado a su fin, también reveló el motivo por el cual prefirió distanciarse del ahora cantante.

"Me estaban preguntando, es cierto que nos distanciamos un montón desde que él salió del programa y empezó a viajar, pero aun así estábamos detrás, dándole, tratando de empujar la relación para que siga avanzando. Hace unos tres o cuatro días, hasta más diría, que decidimos dejar todo, pero estamos bien. Fue una decisión por parte de los dos", declaró para 'América Espectáculos'.

Además, aclaró que no hay una tercera persona, tanto ella como el exintegrante de 'EEG' decidieron acaban con la relación amorosa por un tema de distancia.

"No hay daño. No hay un tercero, simplemente que la distancia afecta. Cada uno está enfocado en sus proyectos. Los dos tenemos 20 y 21 años. Ahora estamos creciendo laboralmente y así pasa", comentó, tras saber que Emilio Jaime viajará a Colombia en agosto para iniciar con su carrera musical.

Luciana Fuster sostuvo que la seguirán viendo con Emilio Jaime porque no acabaron en malos términos; pero por el momento están distanciados."No empezó mal, en interno todo fue lindo (…) eso al final no tiene nada que ver. La gente no sabe cómo han sido las cosas. Fue un tiempo muy lindo y siempre le voy a desear lo mejor. (…) si nos ven en grupo, normal porque hemos quedado en buenos términos. No estamos hablando ahorita porque cortar una relación es difícil", resaltó.