La modelo Luciana Fuster descartó haberse comprado una lujosa camioneta pese a que su propio enamorado, Patricio Parodi, difundió un video de la chica reality con un auto nuevo.

A través de Instagram, Luciana Fuster culpó a la prensa por “noticias falsas” sobre su supuesto nuevo auto: “Amigos queridos! NO me he comprado otra camioneta. No crean noticias falsas. Gracias. Los amo”.

“Si me compro, yo les cuento... como siempre”, aseguró Luciana Fuster en el post.

Patricio Parodi difundió la noticia

Aunque Luciana Fuster culpe a la prensa, el que difundió esta noticia inicialmente fue difundida por su propio enamorado, Patricio Parodi.

Él publicó un video donde afirmó que su novia tenía auto nuevo: “Miren quién está chocha. A probar carrito nuevo, miren, le gusta el color (...) ¡Miren la carita de felicidad!”.

Incluso, el capitán de los ‘guerreros’ compartió una foto de Luciana Fuster con el auto de la marca Land Rover: “Titi nuevo”, se lee en la imagen.

Foto: Instagram @patoparodi18

TE PUEDE INTERESAR