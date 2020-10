A pocos días de realizarse la Final de Divas EEG, Luciana Fuster conversó con los medios de comunicación para hablar de todo, desde Sebastián Yatra hasta como se lleva con sus compañeros de “Esto es Guerra”, especialmente con las chicas con las cuales compite en “Divas”.

“En las redes sociales soy muy activa, me encanta hacer todas las canciones que están en tendencia, y están de moda. Tuve la oportunidad que Sebastián Yatra comparta un video que hice con una de sus canciones. Por ese mismo tema del video, nos hemos saludado por redes. No lo conozco, nunca lo he visto, porque dijeron que lo conocí en Perú, pero eso es mentira. El tema de las redes sociales nos conecta mundialmente a todos. Entonces, subí un video, le gustó y lo compartió. Nada más”, contó la joven, quien calificó al cantante de súper sencillo y lindo físicamente

“Me parece churro, no tengo un tipo de chico definido dentro de mis gustos, pero me parece que tiene porte”, agregó. Ante la posibilidad de que la convoque para grabar algún videoclip de uno de sus temas, Luciana Fuster respondió que las oportunidades nunca se desperdiciaban siempre y cuando vayan con las convicciones de cada persona.

ESTO ES GUERRA

La joven de 21 años, asegura que jamás pensó competir en una pista con bailarinas profesionales como Isabel Acevedo, quien posee la corona de Divas, Rosángela Espinoza, quien baila desde los 8 años, y Paloma Fiuza con mucha técnica para la danza.

“Mi trabajo, está complicado, son varios bailes, eso sí lo puedo adelantar, entre esos está mi sentencia con Rosángela. Yo no me siento más chiquita que nadie, no tengo los años que tiene ellas, la técnica, pero tengo todas las ganas, siento que tengo las condiciones para hacer un buen show y tomando las críticas de las galas o corrigiendo errores, siento que puedo hacer un buen papel”, expresó Luciana, quien agradece al jurado de Divas porque le auguran un futuro prometedor en el baile

"La verdad que lo rescato bastante, porque son personas que tiene muchos años que yo, por ejemplo de una Belén Estévez que ha ganado muchas competencia, es bailarina profesional, una Tula Rodríguez, una Daniela Darcourt que es cantante y bailarina profesional, siempre he estado atenta a los comentarios, observaciones de cada persona, entonces bueno a mí me encanta cuando me dan aliento, no me achico, siento que si puedo, además esta Chumbe que es un creativo, está siempre detrás, estamos haciendo un buen grupo.

ME LLEVO BIEN CON MIS COMPAÑEROS

“Mira yo me llevo bien con todos, pero hay personas con quienes tienes menos afinidad y con quien más, en el programa Ducelia Echevarría es mi mejor amiga y ella no necesariamente se lleva bien con otras personas, yo creo que depende mucho de las personas, que sepas relacionarte. Es cierto eso de que los amigos son contados con los dedos en el programa, en la universidad, en el colegio y en el trabajo, yo tengo la suerte de llevarme bien con todos, en el tema del baile también, la paso tan bien, intento divertirme, no estresarme por el tema de la competencia y baile. Como siempre lo digo, yo avanzo, avanzo como un caballo, miro para adelante, a mí no me importa si al otro lado le faltó, yo miro lo mío, eso es la clave de todo”, acotó.