Luciana Fuster tras ruptura con Emilio Jaime: “Es mejor no tener rencores" │ENTREVISTA

Luciana Fuster, antes de participar en el circo de “Esto es Guerra”, conversó con OJO sobre sus días como una de las figuras del mencionado reality, su vida detrás de las pantallas, sus sueños en la televisión y lo que piensa del amor luego de romper con Emilio Jaime.

- ¿Cómo te sientes en “Esto es Guerra”? Bien, feliz. La verdad es que estoy súper tranquila. Siento un montón el compañerismo. Es lindo pero cansadísimo. La gente piensa que es fácil, que las competencias son rapiditas porque muchas veces en televisión no se ve cómo pesan las cosas que tenemos que cargar o las distancias; pero sí es bien complicado.

- ¿Cómo es la Luciana después de “Esto es Guerra”? Es una mezcla de mil cosas. Yo bailo, a veces entreno, aunque no me gusta mucho. Estoy llevando clases de inglés, trabajo con un montón de marcas. Me está yendo súper bien. Al final del día, llego a mi casa muerta y digo: “¡Por fin mi cama!”.

- ¿Has pensado tomar otros rumbos en la televisión? Sí, de hecho. Me gustaría hacer conducción; por eso es que me gusta tanto la tele, me fascina desde chiquita. Quién sabe. Espero que en algún futuro pueda tener algún programa propio, que es a lo que apunto. Tengo varias referencias. Me encanta Gian Piero Díaz y la dupla que hacía con Renzo Schuller. Pero también me gusta muchísimo la sabiduría que tiene Mathías Brivio, la chispa de María Pía Copello. También Rebeca Escribens, que es muy ocurrente. Cada uno tiene lo suyo.

- ¿Con quién harías dupla? Con Ivana Yturbe. Tiene que ser con alguien con quien realmente tengas conexión, a quien conozcas, con quien puedas bromear o decir chistes internos que luego los dices al público. Ivana, ahora, es mi amiga más cercana en “Esto es Guerra”.

- ¿Cómo eres en el ámbito familiar? Yo últimamente no estoy mucho con mi familia por tanto trabajar. Pero cuando tengo tiempo, sí desayunamos, almorzamos, vamos a comprar. Ahorita nos hemos metido a hacer baile, a hacer algún tipo de entrenamiento con mi mamá y mi hermana.

- ¿No te has decepcionado del amor? No, yo estoy tranquila. Yo pienso que he hecho las cosas bien siempre. Lo más importante es la tranquilidad y la paz interior. Ahora quiero pensar en mí y tener estabilidad.

- ¿Sueñas con encontrar a una persona ideal? No, la verdad que no. Yo espero que llegue el momento; no soy de apurarme, de querer estar con alguien. Si llega, será así, como me pasó ahora; y si no, tranquila. Yo puedo estar sola; tengo amistades y a mi familia, que siempre está conmigo. Entonces no es que me muera por estar con alguien.

- Las relaciones, al final, también son enseñanzas… Sí, de todo vas aprendiendo hasta que llega la persona indicada. Justamente te das cuenta de eso cuando ya pasaste por algo.

- ¿Qué aprendizaje has tenido con Emilio Jaime? Yo siempre me quedo con lo bueno. Es mejor no tener rencores, no guardarte nada, no recordar las cosas malas que pueda haber; aunque en realidad no hubo muchas.

- ¿Terminaron por una infidelidad? No, para nada. Yo sí confiaba un montón en él. Puedo dar fe, estar segurísima de que nunca hubo ninguna infidelidad por parte de los dos.

- ¿No le cierras las puertas al amor? No. Si llega, lo hará en el momento que tenga que ser.