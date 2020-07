Todo parece indicar, que Luciana Fuster y Austin Palao habrían retomado su romance, al menos así lo insinuó Ivana Yturbe. En declaraciones al programa “En Boca de Todos”, la “Princesa Inca” tenía que colocar un puntuación a los competidores sobre el ‘ranking de los solteros más sexys de EEG’. Pero la modelo se confundió y quiso cambiarlo.

“El puesto 3 hay que ponerle a Austin porque si no mi amiguis Luciana me va a… ay no, no, no, pensé en alto”, señaló Yturbe, a quien luego le preguntaron si Fuster y Palao están coqueteando nuevamente o ya tienen algo.

Cabe mencionar, que los chicos reality están en constantes coqueteos en las escenas de actuación. Precisamente, ambos se volvieron a juntar en un reto de actuación de “Dale play” para caracterizar a Fernanda y Joel de la TN “Al fondo hay sitio”. La guerrera y el combatiente fueron aplaudidos por su destreza en el set.

Aunque la actuación termina en un beso, Luciana y Austin no se acercaron solo juntaron sus caras que tapaban dos corazones. Como se recuerda Luciana Fuster y Austin Palao mantuvieron una larga relación, y cuando terminaron, la ahora influencer empezó a salir con uno de sus mejores amigos, Emilio Jaime. Ahora la chica realitie se encuentra soltera nuevamente, al igual que el mayor de los hermanos Palao.