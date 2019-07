Luis Fonsi se emociona al ver cantar a Juan Diego Flórez en vivo │VÍDEO

Luis Fonsi llegó acompañado del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para estar presente en la ceremonia organizada por la Sinfonía por el Perú, donde también cantaría el tenor Juan Diego Flórez.

"Hoy podré conocer al maestro Juan Diego y a esa organización tan bonita [Sinfonía por el Perú]. No he tenido el placer de conocerlo antes, me emociona mucho. Me emociona también estar aquí, en el Perú, y hacer un sinnúmero de eventos", dijo al llegar al país.

Tal y como se aprecia en imágenes, el cantante puertorriqueño al ver a Juan Diego Flórez en todo su esplendor, no dudó en ovacionar al tenor peruano. Inclusive, bajó y alzó las manos para luego aplaudir emocionado, además de acercarse y abrazarlo para mostrarle toda su admiración

Como se sabe, Luis Fonsi y Juan Diego Flórez inaugurarán los Juegos Panamericanos 2019, este 26 de julio.