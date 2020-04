La menor hija del cantante Luis Fonsi sorprendió haciéndole un pedido especial a su papá mientras el mundo enfrenta la pandemia por el coronavirus o covid-19.

La pequeña, según contó el propio cantante de “No me doy por vencido”, le pidió cantar una emotiva canción como es “We are the world”, interpretado hace algunos años por Michael Jackson y otros cantantes.

"Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy tímida así que fue una hermosa sorpresa. Pues les cuento que en 2 minutos tenía el arreglo, la sesión, el mic listo, letra impresa y cámara grabando. Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito. “We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving...”, escribió Luis Fonsi.

Fue este cantante uno de los primeros en pedir al mundo en quedarse en su casa y se animó en dar un concierto a través de sus redes para aliviar la preocupación de sus seguidores.

