Luis Miguel es uno de los cantantes latinos más exitosos de todos los tiempos. Gracias a su talento, el Sol de México logró consolidarse en la industria musical desde que era pequeño. Su éxito se traduce en millonarias ventas, fans alrededor del mundo y conciertos repletos.

Comenzó su carrera musical en México en 1980 cantando en la boda de la hija del presidente nacional mexicano José López Portillo. La celeb de México ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, además es el cantante más joven en recibir un Grammy, con 14 años.

También es el artista Latino más joven en recibir una estrella en el paseo de Hollywood con 26 años. Si bien tiene más de tres décadas en la industria musical, Luis Miguel en algún momento pensó en renunciar a todo y dejar de hacer música. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Luis Miguel ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes. (Foto: Luis Miguel/Instagram)

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL PENSÓ EN RETIRARSE DE LA MÚSICA A LOS 22 AÑOS?

Alcanzar el éxito y la fama no es tarea fácil y eso lo sabe Luis Miguel. El Sol de México ha trabajado muy duro para construir una carrera exitosa con varios premios y reconocimientos a nivel internacional.

A pesar de todo el éxito alcanzado, hay momentos muy difíciles para los artistas. Cuando tenía 22 años, Luis Miguel pensó en retirarse de la música ya que muchas veces las responsabilidades le colmaban. Es por ello que dudó si debía o no continuar con su canto.

“Es a veces un poco tedioso y difícil esto de cantar. ¿El retiro? lo he pensado varias veces y muy seguido, pero nunca lo hago. Siempre he pensado en retirarme pero no es un sueño, pero es que a veces es tanta la presión y estás tan agobiado que piensas me voy a retirar, voy a dejar la carrera, voy a dedicarme a otra cosa”, contó Luis Miguel en 1992, con 22 años, en entrevista a los medios, según recordó “El heraldo de México”.

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Fue así como, en reiteradas ocasiones, en la mente de Luis Miguel estuvo la idea de dejar de cantar y ponerle fin a su carrera. Sin embargo, y para alegría de sus fans, esto no ocurrió.

“Obviamente al día siguiente se mejoran las cosas, sigues trabajando, bajan las presiones. No siempre estás igual, a veces estás más débil o más fuerte. Pero yo esta carrera no la puedo dejar, a estas alturas es muy difícil”, agregó el Sol de México en aquella entrevista.

Lo cierto es que Luis Miguel es un artista con una amplia trayectoria, en la que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Du música se mantiene vigente con el paso del tiempo. Incluso, es referente para nuevas generaciones que siguen escuchando sus canciones como “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “Entrégate” y “Tengo todo excepto a ti”.