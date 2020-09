Luis Miguel , Alejandro y Sergio son los hijos de Luis Rey y Marcela Basteri. La pareja se conoció en 1968 y desde ese momento entablaron una relación. Sin embargo, la carrera artista del ‘Sol de México' inició desde que era muy pequeño y esto desencadenó la desunión de la familia Gallego y finalmente, los hermanos terminaron separados tras la desaparición de su madre en 1986.

Cuando esto sucedió, Micky tenía 16 años, Alejandro 14 y Sergio solo tenía 2 años. Así que la relación entre Luis Miguel y su hermano menor nunca fue tan allegada y esto ha generado que hoy en día no exista ningún tipo de contacto entre los hermanos.

Actualmente, Sergio Gallego tiene 36 años y vive totalmente alejado de sus hermanos. Maricarmen Gallego, la madre de Yolanda Mingo, quien fue la última esposa de Luis Rey y cuidó de Sergio, rompió el silencio y da detalles sobre la vida del joven.

En una entrevista para el programa “Ventanenando” , la mujer ha dicho lo que realmente sucedió con el hermano menor de Luis Miguel.

¿QUÉ HA PASADO CON SERGIO GALLEGO?

Maricamen Gallego ha contado todo lo que vivió su hija Yolanda Mingo mientras era pareja de de Luisito Rey y sin duda, sus recuerdos son muy malos.

“[Luis Rey, padre de Luis Miguel, dejó] a mi hija, a su madre y a su hijo [Sergio] en Barcelona, sin leche, sin dinero y sin nada”, relató Gallego al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Mi esposo le pagó el billete [para regresar con ella y su padre]”.

A partir de entonces y durante tres años, Mingo se encargó de cuidar al pequeño como su hijo, quien sabía que Marcela Basteri estaba muerta y a quien llamaba “mamá de Micky”. Pero el hermano de Luis Rey, Mario, “se lo quería quedar” al niño “porque quería hacerle el truco a Luis Miguel para también para que mandara dinero. De hecho, lo utilizó y presentó en programas de televisión”.

“Mi hija le crió como si fuese su madre”, agregó. “Luis Miguel se enteró [de los abusos del tío] y se lo llevó a México”.

Sergio Gallego siempre ha vivido alejado de su hermano Luis Miguel (Foto: Instagram /Yadira Renteria)

Yolanda Mingo y Maricarmen Gallego volvieron a saber de Sergio por una entrevista donde apareció con su hermano Alejandro. Sin embargo, parece que la situación del primero es muy distinta a la de Luis Miguel, ya que es empleado en una tienda departamental española y padre de una niña; incluso reveló que también canta y lo hace muy bien.

“[Mingo advirtió] ‘mejor no decir nada’, le digo ‘¿por qué?’, me dice 'porque él ha estado trabajando en El corte inglés”, agregó. “Creo que tiene una hija; se la mandaron a mi hija la fotografía. Me dijo mi hija, mira que es igual que Sergio cuando era pequeño. No he vuelto a saber nada de él”.