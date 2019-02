Luisa Fernanda, novia de Legarda, se defiende tras críticas: "mi vida continúa"

Luisa Fernanda W, la pareja del fallecido cantante Legarda, se refirió a las críticas que ha recibido tras asistir a un multitudinario evento donde se despidió al reggaetonero colombiano.

"Que si me maquillé o peiné, que cómo me vestí, que por qué no salí llorando. Algunas personas están tan contaminadas que hasta en momentos como este buscan cómo destruirte más. A Fabio le encantaba verme feliz, le encantaba que me arreglara, que me vistiera sexy, que bailara y cantara. No le gustaba nada triste, Fabio es amor y alegría pura", escribió Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la también cantante compartió un video de lo que fue su presentación en el evento que organizó la familia de Fabio Legarda para despedirlo.

Según la joven, tras esta presentación soñó con su pareja; además, aseguró que su vida continúa y debe seguir trabajando en su carrera: "Hoy soñé con él y fue hermoso. ¡Por otra parte voy a seguir haciendo lo que amo! Amo estar aquí y compartir muchas cosas con ustedes (obvio con la gente vacana, buena; los demás mala leche no importan). Además estar aquí me ayuda un poco a distraer mi mente. Entiendan que mi vida continúa, mi novio esta vivo en mi alma y corazón, mi reto es continuar con el legado que me dejo, seguir con mi carrera, apoyar a sus hermanas @danielalegarda @misslegarda, acompañar a su familia @legardadonfabio, Patri y seguir con mi equipo [...] tengo la tarea de hacer lo que él soñaba; (una) realidad. Legarda legado de amor".

HAY MÁS...