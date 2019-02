Luisa Fernanda, novia de Legarda, habla por primera vez sobre la muerte del cantante (VIDEO)

Luisa Fernanda W, la novia de Legarda, compartió un video en el que habla por primera vez sobre la muerte del cantante colombiano.

En una publicación de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W aceptó estar pasando por un momento doloroso; sin embargo, contó que se apoya en Dios tras la muerte de Legarda: "Hola a todos. Primero que todo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes de amor, de cariño, muchísimas gracias. El día de hoy, como saben, estamos pasando por una situación muy difícil, muy triste, pero la voluntad de Dios es perfecta, nunca pierdan la fe en Dios".

En otro momento, la youtuber colombiana invitó a los seguidores de Legarda a lo que será un evento de despedida antes de su entierro: "Legarda es amor puro, créanme que él está feliz. Por eso les quiero hacer una invitación para este domingo en la Macarena a las 3 de la tarde, para que despidamos a Legarda como se lo merece".

Luisa Fernanda W se refirió al control de las armas, afirmando que el asesinado de Legarda debería ser un motivo para dejar de utilizarlas: "[...] Y no solo a Legarda sino también hacer un llamado a cada uno de ustedes, al mundo, a los jóvenes, que se den cuenta de lo que está sucediendo. No más violencia, no mas balas. Esto pasa todos los días. El mensaje, lo que sucedió en este momento es un mensaje para todo el mundo de que se pongan una mano en el corazón y que dejen a un lado las armas y más los jóvenes. Así que allá los esperamos con todo el amor del mundo".

Esta es la primera vez que Luisa Fernanda W habla sobre la muerte de su pareja. Tras el tiroteo en que Legarda murió, la youtuber le escribió un sentido mensaje, pero no había declarado sobre la tragedia que enlutó el mundo del reggaetón.

HAY MÁS...