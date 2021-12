El pasado 27 de noviembre, el cantante Lupillo Rivera dio a conocer en sus redes sociales que cancelaría su presentación en el “Festival Soy Grupero”, en la ciudad de México, debido a que dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19).

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, dijo en el comunicado difundido en su Storie de Instagram.

Tras varios días en cuarentena, el intérprete de “La Hielera” reapareció en sus redes sociales para actualizar a sus seguidores respecto a estado de salud. Rivera aseguró que se encuentra “sano y salvo” para continuar con sus compromisos en los escenarios, así como estar activo en redes sociales.

“Sano y salvo. Aquí, ya listo para chambear en música, nuevas fechas y contenido para mis redes. Gracias por el apoyo”, fue el mensaje que compartió en su perfil de Instagram, junto a una fotografía de su resultado negativo de la última prueba de COVID-19 que se realizó.

Como era de esperarse, sus seguidores recurrieron a los comentarios para expresarle su alegría por su recuperación.

“Dios te bendiga, Lupillo”, “Me alegro bastante de que ya estés mejor. Tus fans te amamos y estamos contigo”, “Gracias a Dios. Cuídese bastante”, “¡Dios es bueno! Estoy tan feliz por ti Lupillo”, “Gracias a Dios. Espera 2 semanas y vacúnate”, son algunas reacciones de sus fans.

