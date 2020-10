Macarena Gastaldo no tuvo problemas en referirse al corto romance que vivió con el seleccionado Luis Advíncula. Y es que la modelo asegura que así como vivió gratos momentos con el deportista, también tuvo complicadas situaciones.

“Tuve buenas palabras, pero creo que fue por las puras porque no me habla. Se molestó y me bloqueo porque conté algo que tenía guardado hace dos años, quizá debí negarlo, pero no podía porque salieron algunas pruebas”, comenzó contando.

Asimismo, la anfitriona argentina aseguró que en ningún momento quiso lucrar con la información que dio sobre el futbolista.

“Me parece absurdo que se enoje por algo así. Estuve dos años cuidándome, lo pude haber sacado hace tiempo, pero no lo hice porque no me interesaba hacerlo. Lo habría dicho en el momento que tenía fotos, ahora ni tengo fotos, aunque si busco puedo encontrar y también conversaciones”, agregó.

Sin embargo, la modelo confesó que siente cierta incomodidad cuando la comparan con Sheyla Rojas. “Estuve un mes en España (con Luis) y ella dos días, pero no soy interesada porque no le saqué nada. Las cosas de marca que tengo me las compró mi expareja” expresó.

Macarena Gastaldo reveló que durante el tiempo que estuvo con Luis Advíncula estuvo muy enamorada y hasta lloró por él.

“Sí, estuve enamorada y lo quería. Lo quise mucho, lloré por él. Lloré porque las cosas se terminaron, él estaba allá (España) y yo aquí. Teníamos caminos cruzados”, finalizó a Trome.

