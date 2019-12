Al parecer todo llega a su final. Tras un año de relación, la modelo argentina Macarena Gastaldo y el portero de Sporting Cristal, Patricio Álvarez, habrían puesto punto final a su romance, según los seguidores de ambos.

Se habría llegado a este conclusión, debido a que la exchica reality ya no comparte ningún tipo de foto o historia con el arquero desde hace varios meses. La última vez que se dejaron ver juntos fue en el cumpleaños de Macarena que fue en el mes de setiembre.

“¿Y el Pato? Se les extraña juntos", “¡Qué linda mujer, es una pena que ya no estés con el Pato!”, “¡Hermosa Macarena, disfruta tu soltería!”, “¡Qué pasó con el Pato, Maca, no me digas que ya no están juntos!”, “¡Ya no estás con el Pato Álvarez, qué pena!”, fueron algunos de los comentarios de la fanaticada en redes sociales.

Por su parte, Patricio Álvarez ya no tiene ninguna foto junto a Maracena Gastaldo en sus redes sociales, hecho que reflejaría que nuevamente se encuentra soltero.