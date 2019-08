El programa de espectáculos “Válgame Dios” hizo público el documento de la denuncia interpuesta por Macarena Vélez por tocamientos indebidos en una discoteca, tras la difusión de un video en las redes sociales.

Macarena Vélez acusó a un sujeto, de quien asegura no conocer, por el delito a la violación de la intimidad.

Según la denuncia policial hecha por la joven a las 22 :32 horas del 18 de agosto en la comisaría, ella ingresó a una discoteca a la 1:30 de la noche con su primo, donde se encontró con su amiga, quien la llevó a la zona super vip.

“Nos encontramos con otros amigos, estuvimos livando licor, wisky, mi primo se fue al baño. En ese momento se hizo presente un sujeto que yo no conozco. Recuerdo que tenía mi vaso de licor en la mano y nada más. Después de eso, no recuerdo nada, ya que en un descuido mío, el sujeto aprovechó para introducir alguna sustancia en mi vaso”, se lee en el documento.

Macarena Vélez señala que fue su primo quien se dio cuenta lo que pasaba cuando retornó del baño. “Según me dijo mi primo, cuando regresó del baño, un sujeto me tenía del brazo, sobrepasandose conmigo, por lo que tuvo que interponerse, sacándome de la discoteca y yendo a mi casa. También me dijo que al ver el sujeto que nos ibamos de la zona super vip, lo amenazo diciéndole que lo sacaría de la discoteca”, se lee en el documento.

En la denuncia, Macarena Vélez también contó que al día siguiente de haber asistido a la discoteca, le llegó a su celular el video que le habría grabado el sujeto.