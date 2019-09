Macarena Vélez publicó en sus redes sociales la carta notarial que Pro TV le envió para resolver su contrato en el programa “Esto es guerra”.

A través de sus historias de Instagram, la modelo indicó que ella no decidió salir de “Esto es guerra” sino que la productora decidió separarla.

“Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de Esto Es Guerra, sino que me resolvieron el contrato”, escribió Macarena Vélez.

“Por medio de la presente nos dirigimos a usted, respecto al contrato de locación de servicios que celebramos el pasado 27 de diciembre del 2018 por su participación en el programa “Esto es Guerra (EGG)”, que se transmite a través de la señal de Compañía Peruano de Radiodifusión S.A. (América Televisión)”, se lee en la carta notarial que Pro TV envió a la modelo.

En el documento se lee que la productora decidió resolver el contrato por una cláusula que Macarena Vélez no habría cumplido: “Al respecto, de conformidad con la cláusula décima del referido contrato, por la presente vía notarial le comunicamos nuestra decisión de resolver unilateralmente el contrato de locación de servicios de fecha 27 de diciembre del 2018 por su participación en el programa “Esto es guerra (EEG)” una vez que reciba la presente misiva, por lo que dejará de pertenecer al programa”.