Macarena Vélez se despidió de “Esto es guerra” con un revelador mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Pese a que el “Tribunal” les dio a ella y otros integrantes la oportunidad de continuar 10 días a prueba en el reality, la modelo confirmó que no va más.

"Gracias a toda la producción del programa. A todos los fans que me apoyan. Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Ya no continúo más en el programa. Espero le den con todo y los voy a extrañar infinitamente”, escribió Macarena Vélez en sus historias de Instagram.

Más adelante se lee: “la vida continúa y solo toca aprender y superarme yo sola a seguir con los demás y buscar nuevas cosas. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Gracias por su apoyo”.

Pese a que Macarena Vélez agradeció a la producción del programa, en el mensaje también aclaró que la salida no la decidió ella sino fue una orden, por lo cual escapa de ella.

"Son órdenes y son consecuencias, no me retiro porque yo quiero, sino por decisiones que escapan de mí. Fue súper lindo mientras duro y sé que saldré adelante. Pensé que aún podría demostrar, pero no tengo esa oportunidad ya más. Se vendrán miles de oportunidades, aunque ahorita no las pueda ver”, sostuvo la modelo.

En ese sentido, Macarena Vélez admitió que ha perdido muchas cosas pero también aprendió: "perdí mucho, pero aprendí demasiado y con eso quiero quedarme. Bendiciones a todos”.

Todo esto ocurrió luego que Macarena Vélez denunció a un hombre llamado Adolfo Bazán, quien grabó a la modelo y publicó los videos su cuenta de Instagram.