La exchica reality, Macarena Velez, dejó sorprendido a más de uno al mostrar mediante sus redes sociales la radical decisión que tomó en cuanto a su apariencia.

Y es que la ex del combatiente Said Palao, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir todo el proceso de este cambio de look.

“Hoy comienzan los cambios, ya no estaré igual. Demasiados sentimientos encontrados, pero feliz”, escribió la combatiente en una historia.

En las primera imágenes se puede apreciar un simple corte de cabello, sin embargo, conforme pasaron los minutos, publicó un video donde se ve que está sometiendo a su cabellera a un baño de tinte.

¿Con qué nos sorprenderá la ‘Mujer increíble’?

Recordemos que Macarena Velez nos tiene acostumbrados a sus repentinos cambios de looks, ya que en varias oportunidades se le ha visto con distintos colores en el cabello como rubio, morado, rosado, entre otros.

