El enfrentamiento enter Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no tiene cuando acabar. Esta vez, la madre de Juan Víctor se cansó de la ‘ojiverde’ y presentó pruebas en su contra, así como conversaciones con la madre de la influencer.

Luego que se reveló que Andrea San Martín prohibió que su madre, Dora Pilares, y sus hermanos vean a sus hijas (tras del nacimiento de la pequeña Lara), Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, afirmó que la señora Dora habría estado a punto de denunciar a su propia hija.

A través de Instagram, Alicia Díaz envió un contundente mensaje a la madre de Andrea: “Así que Sra. abuela feliz, no se jacte ni se llene la boca que se hizo justicia porque no se hizo... la bebé sigue en ese ambiente y sin poder salir de allí porque no se le pega la gana a la mamá. El maltrato se hizo, los audios existen, los videos y la propia aceptación está demostrada. Mi hijo siempre ha sido un papá protector y pedía cuidados para la bebé. Tengo fotos y videos, pero a la bebé no la voy a exponer cómo la tenían. Todo este asunto me sacó de mi zona de tranquilidad y me vi obligada a intervenir en todo esto. Yo le pedí la única vez que cruzamos palabra que me diera su número para conversar, usted por el contrario me bloqueó en Instagram. Jamás hemos podido unir fuerzas y hacer entender a su hija que estaba actuando mal. Su hija necesita terapia, aconséjele aunque sea por una vez que los hijos necesitan a su papá cerca”.

“Lara... protectora de la familia y lo que hacen es alejarla de su padre. No vamos a descansar hasta que la bebé pueda ver a su papá con tranquilidad en su casa. Hay más aún”, advirtió la madre de Juan Víctor.

En ese sentido, Alicia Díaz dejó entrever que Dora Pilares no fue al bautizo de su nieta Lara porque Andrea San Martín no se permitió. Asimismo, la madre de Andrea habría intentado denunciar a su propia hija por no matricular a Maia, la hija de Sebastián Lizarzaburu, en el colegio.

“Abuela feliz, recuerda por qué no fuiste al bautizo y cuando querías denunciarla por no poner a tu nieta mayor en el cole el año pasado. Tantas cosas hemos tenido que aguantarnos todo este tiempo esperando que se haga justicia. Me han tildado de metiche, chismosa, bruja, que todo debió resolverse en 4 paredes, todo eso y más me he tenido que aguantar. Mi pasividad que me acompañó toda la vida me la destruyeron en dos patadas. Maltrato a mi nieta y denuncia a mi hijo!!!! Habrase visto!!!”, escribió la madre de Juan Víctor.

“Y al abogado le digo algo... yo tengo esas pruebas mucho antes que se presenten en la investigación. Ya sabes lo que puedes hacer con tus artículos porque sabemos cómo son las cosas”, sentenció.

