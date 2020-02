Rosario Guadalupe, más conocida como Doña Charo, paralizó el país con los audios que tenía guardado de Melissa Klug, madre de los hijos de Jefferson Farfán.

En dicha conversación se escucha pedir a la ‘chalaca’ que le den comida a sus hijos porque ella estaba tomando con sus amigas. Por esta razón, la mamá de la ‘Foquita’ lanzó una fuerte advertencia: “Allí esta la madre ejemplar. Si tengo que quitarles a mi nietos los voy a hacer. Está involucrando a niños en temas de mayores".

¿Doña Charo puede pedir la tenencia?

En el programa América HOY, el abogado Miguel Ángel Alegre comentó que sí es posible que la madre de Jefferson Farfán se encargue de sus dos nietos.

Dijo que uno de los dos padres puede pedir la variación de la tenencia: “en principio él (Farfán) o de manera extensiva puede decir que su madre le va a brindar todo el apoyo cuando él no se encuentre. Es posible y es válido”.

Indicó que solo se podría dar este caso si se acredita que uno de los padres no es buen ejemplo para su hijos o si uno de ellos no cumple con un régimen de visitas, es decir, que imposibilita al otro padre o a su familia, el derecho de visita o lo obstaculiza. Recordemos que Doña Charo asegura que Melissa Klug no le deja ver a sus nietos.

“Cuando la abuela dice ‘yo se los quitaría’, no necesariamente se lo puede quitar ella directamente. El padre podría accionar la variación de la tenencia por varios motivos: como la conducta o falta de cuidado (de Melissa Klug) para sus hijos, o mal ejemplo para sus hijos; otra causal para variar la tenencia es incumplir el régimen de visitas”, comentó el letrado.

Evaluación psicológica a los niños

Indicó, además, que los menores tendrían que ser sometidos a una evaluación psicológica para que el juez determine la tenencia.

“Si yo fuera el juez de familia, tendría que ver el cuidado que están recibiendo estos niños. Al juez no le va a importar ni Melissa ni Farfán, si no cómo están los niños. Si están bien cuidados”

“Se hacen evaluaciones psicológicas de los menores y emiten un informe. El psicólogo hace un informe y va a señalar qué está ocurriendo con esos menores. Esa evaluación es determinante para que los jueces tomen una decisión”.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara

TE PUEDE INTERESAR