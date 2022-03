La historia de Genesis Alarcón y sus pequeños hijos sigue generando titulares en todos los portales de espectáculos. Luego del abandono del futbolista Andy Polo, la madre de la joven regresó al país para apoyar a su hija en esta difícil situación.

La progenitora de Genesis Alarcón conversó con el programa “Magaly TV, La Firme” este último viernes 4 de marzo donde contó detalles de la tormentosa relación que mantenía su hija con el seleccionado peruano.

“Sí sabía. Fue de a poco las agresiones, los maltratos. Yo siempre estuve con mi hija y le decía que tenía que reaccionar. ¿Pero cómo la iba a ayudar si mi hija no quería hacer nada? Hasta que gracias a Dios abrió los ojos e hizo lo que tuvo que hacer”, contó en un inicio.

¿Por qué la madre de Genesis Alarcón nunca encaró a Andy Polo?

Según la señora Milagros Dorival nunca intervino en los problemas de su hija porque su esposo y Genesis no se lo permitieron.

“No me dejó mi hija. Yo tenía para decirle tantas cosas a este chico, pero mi hija me dijo que no. Mi marido me dijo también que no me meta porque podría ser un problema que ya han tenido y luego volvían, se separaban y volvían. No me dejaban, yo he estado atada de manos, me tapaba la boca”, manifestó.

“Nunca me imaginé que mi hija iba a pasar esas cosas. Yo le dije a él que nunca la tocara, que la cuidara, porque es el tesoro más preciado que tengo. ‘No se preocupe, señito’ me dijo. Mira todo lo que le hizo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO