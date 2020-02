La madre de Jefferson Farfán, Doña Charo, arremetió contra Melissa Klug y la tildó de mentirosa. La señora contó que desde que se acabó la relación entre la chalaca y el futbolista, ella ya no puede ver a sus nietos, Adriano y Jeremy.

“Desde que se acabó la relación con mi hijo, ella confunde las cosas, yo tocaba el timbre y me decía que no. La empleada me abría la puerta y me decía que ahorita salían los niños. Nunca me dejaron entrar”, contó a Día D.

En agosto del 2019, Doña Charo cuenta que todo se volvió crítico: “Mi nieto mayor vino todo serio. Le pregunté que a qué hora iba a estar listo para que vea a su papá. Me dijo que no quería hablar con su papá, que (su papá prefería) llevar a otra persona de viaje. ‘Nosotros queremos que gaste más plata en nosotros’, me respondió. Me gritó que no quería estar con su papá. Los dos parecían estar entrenados”

Para Doña Charo, es Melissa Klug quien estaría ‘manipulando’ a sus nietos y la ‘persona’ a la que se referían sus nietos era nada menos que Yahaira Plasencia.

“Ellos viven con su mamá, no creo que la empleada le diga eso a los niños (...) La mentirosa es ella”

“Mis nietos ya están contaminados”

“Una persona que se le da todo, por qué se queja tanto, por qué no deja vivir a mi hijo tranquilo”, agregó.

