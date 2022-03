Este viernes 11 de marzo, la madre de Patricio Parodi se cansó de las especulaciones del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, y no solo los cuadró públicamente, sino que pidió respeto para Luciana Fuster, la pareja de su hijo.

“Qué rica especulación la de ustedes!! El apoyo a mis hijos es y será siempre incondicional. Mi like no tiene ni de cerca relación alguna a lo que ustedes quieren dejar entrever. Si tienen alguna pregunta @gigi_mitre y @rodgonzalezl aquí estoy para que me la hagan de frente, que con gusto contestaré. Muchas gracias, que tengan lindo día”, fue el contundente mensaje que Verónica Costa mandó a los conductores de Amor y fuego.

A propósito, la madre de Patricio Parodi aprovechó para aclarar cómo es su relación con Luciana Fuster: “Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc”, escribió.

Verónica Costa confirmó que ya conoció a Luciana Fuster y seguirá tratando con ella: “Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción. Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura que habrán muchas oportunidades más”.

En ese sentido, Verónica Costa pidió que dejen de invetar cosas al respecto y pidió que se respete a Luciana Fuster: “Pido no inventen cosas, pido respeto, pero sobretodo pido empatía para una mujer que, a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”.

