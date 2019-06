Madre de Jefferson Farfán amenaza a Magaly Medina con demanda: "voy a ir hasta el final"| VIDEO

La madre de Jefferson Farfán, doña Charo, salió en defensa de su hijo y negó que le haya regalado un departamento a Yahaira Plasencia en El Golf Los Incas. Por el contrario, afirmó que se trataba de su propiedad, por lo que iniciará acciones legales contra Magaly Medina.

Pese al escándalo que Yahaira Plasencia protagonizó con Jerson Reyes, doña Charo aseguró que es una "buena chica"; sin embargo no dudó en arremeter contra la periodista y la madre de sus nietos, Melissa Klug: "Con este tema llego hasta el final, con las personas que salgan a hablar de mi hijo, tanto la señora Magaly, la señora Klug, la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él, judicialmente voy a entrar junto a mi abogado. Voy a ir hasta el final, con la señora Magaly en especial [...] Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final".

Según el abogado de Jefferson Farfán, se trata de una demanda por exposición mediática del entorno íntimo de la familia contra Magaly Medina y la supuesta ruptura del acuerdo de confidencialidad de parte de Melissa Klug.

"Lo que se va a hacer es que ella acredite que todo lo que dice es cierto, hay una difamación, hay versiones que no son ciertas", dijo la defensa legal de la "Foquita".

Por su parte, la madre de Jefferson Farfán aseguró que el departamento de El Golf es suyo y no el lugar donde vivirá Yahaira Plasencia, sus hermanos y sus padres: "Acá no va entrar nadie, esta es mi propiedad, mi hijo me lo compró y me lo regaló para mí. Si gustan que vayan a registros públicos y que la señora Magaly diga y corrobore si acá está viviendo alguien".