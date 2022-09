La joven Mafer Portugal volvió a aparecer en público y conversó con el programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo respondió a los comentarios de Tommy Portugal, sino que reveló que el programa “América Hoy” intentó contactarla para llevarla a su set y hacer una reconciliación con su padre.

En una reciente entrevista con el programa conducido por Magaly Medina, Mafer Portugal le respondió a Gisela Valcárcel luego que ella le enviara un mensaje sobre la difícil situación que atraviesa con su padre.

La joven cantante no tuvo reparos en recordarle a la presentadora de “La Gran Estrella” que su programa, “América Hoy”, la llamó tras la polémica del exámen de ADN.

“Me pareció también un poco irónico porque, no sé si ella sabía o no, pero su programa (‘América Hoy’) me llamó antes para sentarme ahí y hacer una reconciliación. Entonces es un poco ilógico que diga: ‘las cosas se arreglan en cuatro paredes’ cuando lo quiso arreglar en su programa”, contó Portugal.





¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

En la última edición de “La Gran Estrella”, Gisela Valcárcel presentó a Tommy Portugal como refuerzo y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a la hija del cantante. Además, la aconsejó para resolver sus problemas en un lugar privado, lejos de las cámaras de televisión.

“Quiero saludar a Mafer porque todos los hijos tenemos el derecho de reconocer quiénes son nuestros padres. Estoy segura que eres una persona amada y que tendrás un encuentro íntimo con tu papá. Ojalá que se dé el encuentro con Tommy en privado”, dijo la popular ‘Señito’.

Las declaraciones de Tommy Portugal