Gianella Ydoña soprendió este 19 de setiembre al inaugurar un nuevo negocio, nada menos que en Gamarra. La “Protagonista” reapareció con una tienda de ropa luego de desistir con demandar al salsero Josimar Fidel por violencia física y psicológica.

“Aquí nos dijo que no tenía para el pasaje y que la estaba pasando mal”, cuestionó Magaly Medina al enterarse de su tienda.

El programa entrevistó a la expareja de Josimar y ella dijo lo siguiente

“Gracias a Dios ahorré, con las veces que he podido trabajar, cachuelearme, también con mis papás, con el apoyo de ellos, completamos. No, él (Josimar) me apoya con mi hijita (...) Nosotros tenemos una vida distinta, él con sus cosas y yo con las mías”; dijo la joven.

Ante esto, Magaly mostró su indignación:

“Parece que me han usado, han usado mi programa solo para conseguir lo que quería. Soy una tonta por creer en lágrimas (...) Ella nos usó como programa. Si ella decía que no podía comprar la leche y ahora tiene una tienda. ¿Puedo demandar yo por utilizarme para conseguir un buen trato? Hay mujeres a mi que me dan vergüenza”