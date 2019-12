La modelo Tilsa Lozano salió esta mañana a defenderse de las críticas que han caído en su contra luego de que fuera acusada por Olinda Castañeda de haberse metido en su relación con el luchador Jackson Mora.

Tilsa Lozano aseguró que se sintió dañada en su honra y reputación por lo que Magaly Medina la criticó y le recordó la época en la que mantuvo un romance con Juan Manuel Vargas.

“Acá todos somos adultos, a la gente le interesa saber con quién te vas el fin de semana”, señaló la ‘urraca’.

“Así como publicas cosas en tu Instagram, así también tienes que asumir las consecuencias de tus actos, eso de poner las zapatillitas juntas, las indirectas a Olinda, estaba bien hasta que te estalló en la cara. Ayyy parece que esta chica no se acuerda cuando en una época no le importaba su honra, ni reputación, le andaba sacando cachita a la esposa del Loco Vargas, dónde estaba su honra, su reputación, ya no recuerda eso, ahora nos va a decir: “yo soy una señora, una lady”, así que por favor, ahora no nos vengas con cuentos”, agregó.