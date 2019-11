Magaly Medina, la conductora de Magaly TV La firme, habló luego del escándalo en el que se ha visto envuelto el integrante de la selección peruana, Carlos Zambrano.

Al respecto, el hermano del futbolista, Marco Zambrano, escribió un breve pero conciso mensaje a través de su cuenta en Facebook.

“Ahora van a tener que comprobar palabra por palabra, así como lo hice una vez”, se lee en parte del mensaje.

De inmediato, Magaly Medina le respondió a Marco Zambrano: “por siacaso yo hago un trabajo periodístico, a mi las amenazas no me gustan, no me gusta que me callen la boca, que me amenacen con juicios y mandarme a la cárcel. Cada uno está en su derecho de asumir la defensa como se les da la gana, sin amenazas”.

“Yo no soy el ‘Zorro Zupe’, hay diferencias en el caso. No trabajo en Latina, a mí no me vetan los programas”, añadió la periodista.