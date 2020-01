El programa “Magaly TV La firme” ampayó a dos futbolistas de Alianza Lima en una “juerga” en plena pretemporada.

Según el avance del programa de Magaly Medina, los jugadores Jean Deza -recién contratado- y Carlos Ascues fueron captados ingresando a un lugar presuntamente con botellas de alcohol y un grupo de mujeres.

“¡Escándalo! En plena pretemporada jugadores de Alianza Lima recién contratados arman tonazo hasta el amanecer”, señala la voz en off mientras se muestran las imágenes de los jugadores.

Recordemos que recientemente, en una entrevista con GolPerú, Jean Deza aseguró haber madurado e incluso contó que aconsejó a Kevin Quevedo: “Le dije tienes talento, no te equivoques, mira cómo termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”.

Jean Deza-Ascues

