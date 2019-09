Magaly Medina, la conductora de Magaly TV La firme, analizó el reciente ampay que presentó su programa con las nueva imágenes y vídeos del futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, y la salsera, Yahaira Plasencia, en Varadero, Cuba.

La popular 'urraca' destacó la seriedad que Jefferson Farfán muestra al lado de Yahaira Plasencia.

"Jefferson siempre se le ve como serio, esa foto, sentaditos los dos en el aeropuerto, donde no hay nadie alrededor. A él se le ve serio, como si supiera que lo están grabando, no muy expresivo, no se le ve alegre, ni cariñoso", analiza.

"Mira su reloj, mira algo, mira al infinito, hay una sensación de incomodidad en los dos, en ella creo que no, más en él, es como si el pensara: "pucha, alguien me está grabando"", agregó.

Para Magaly Medina, un hombre que acompaña a una mujer como Yahaira Plasencia no debería mostrarse tenso, ni mucho menos triste.

"Está así como mirando a ver quién me mira, pero no está tenso acompañado de una mujer como Yahaira Plasencia. Se siente orgulloso, saca pecho, es Yahaira Plasencia, la agarras de la mano, hay un lenguaje que te acercas a esa persona o tiene toda tu atención, hay gestos, pero él está como niño que le dijeron: "al rincón, estás castigado", sentenció sobre la pareja de amigos.

Pero, Magaly Medina continuó y precisó que Jefferson Farfán debe sentirse orgullosa pues sale con la mujer que él quiere "contra viento y marea".

"Me preocupa Jefferson cuando lo veo solo, compungido y medio agachado es como si quisiera decir: “tierra trágame, porque si está con una mujer con la que está saliendo contra viento y marea, hay que asumir nomás, sacar pecho y sentirse orgulloso de lo que uno tiene al lado. Yo siendo Yahaira, me sentiría súper mal, (diría) ¿qué le pasa, me tiene alergia o qué?”, finalizó.